Витренко говорит, что "Северный поток-2" еще не поздно остановить

Юрий Витренко фото: ЭП

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что США и Германии еще не поздно остановить российский газопровод "Северный поток-2".

Об этом он сказал в интервью Reuters.

"Даже если это может быть, я не знаю, завершено на 99%, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить. И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG", - заявил Витренко.

Витренко добавил, что "конкретные дискуссии между лидерами очень важны для установления доверия".

Агентство напоминает, что Украина настаивала на гарантиях, чтобы сохранить свой статус транзита газа после 2024 года, в когда закончится действующее соглашение Киева о транзите с РФ.

"Мы продолжаем подчеркивать, что это не деньги для нас, прежде всего, это вопрос национальной безопасности Украины", - отметил глава "Нафтогаза".

Он также добавил, что Германия выразила готовность использовать рычаги давления на Россию, если она будет использовать газопровод как геополитическое оружие.

Напомним:

Двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского состоится в 14:00 (21:00 по Киеву) 1 сентября в Овальном кабинете Белого дома.

Европейская комиссия направила ответ Киеву на запрос о консультациях в связи с дальнейшей реализацией проекта "Северный поток-2".

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультациях по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США.

В Украине убеждены, что реализация этого проекта угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

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