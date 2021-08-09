Укрэнерго заявляет о критических запасах угля на ТЭС 

Оператор системы передачи Укрэнерго сообщает о дальнейшем снижении запасов угля на теплоэлектростанциях на 2,7% за неделю, кроме этого запасы топлива на 36,4% меньше нормы на 9 августа.

Об этом говорится в обзоре Национальной компании "Укрэнерго".

Оператор добавил, что из-за снижения потребления в энергосистеме на 3,1% против прошлой недели, производство ТЭС соответственно уменьшилось на 9,3% - с 760 млн кВт∙ч до 822 млн кВт∙ч. Доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась с 29% до 27%.

Также повлияло сокращение экспорта, в частности, из торговой зоны "остров Бурштынской ТЭС" на 57,8%, и разгрузка в выходные. В аварийном ремонте на 9 августа находилось 8 блоков ТЭС мощностью 2,6 ГВт, из-за отсутствия топлива не могут работать 12 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ мощностью около 5,3 ГВт.

Несмотря на это ситуация с накоплением угля на складах ТЭС "остается критической". Сейчас на складах находится 783 тыс. тонн угля, что на 2,7% меньше, чем на начало предыдущей недели.

Объем антрацитового угля на складах ТЭС со 2 августа вырос на 3,2% до 261 тыс. тонн, а газового - наоборот уменьшился на 5,4% до 522 тыс. тонн.

В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится на 36,4% меньше, чем должно быть на 9 августа. За неделю запасы только уменьшились с 2 августа на 0,5% до 183 тыс. тонн.

Напоминаем:

На 26 июля на складах ТЭС находилось 954 тыс. тонн угля, что на 25,6% меньше, чем на 1 июля (1283 тыс. тонн). Кроме этого, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится на 21% меньше, чем должно быть на 26 июля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики составить подробный график накопления угля и газа в Украине.

Он также заявлял, что для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022 годов Украине необходимо не менее 2 млн тонн угля.

Экономическая правда