Міненерго доручили скласти графіки накопичення вугілля і газу

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики скласти детальний графік накопичення вугілля та газу в Україні.

Про це повідомляє Урядовий портал за пісумками засідання Антикризового енергетичного штабу під головуванням Шмигаля.

У засіданні взяли участь міністр енергетики Герман Галущенко, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, представники міністерств, енергетичних підприємств та народні депутати.

Члени Антикризового енергетичного штабу заслухали стан підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року.

Прем’єр-міністр заявив, що необхідно якнайкраще підготуватися до опалювального сезону для його стабільного проходження.

"Цієї зими необхідно довести спроможність енергетичної системи України бути приєднаною до європейської мережі ENTSO-E. Це пріоритет уряду та президента України. Тому важливо цю зиму пройти з надійною роботою всіх учасників процесу", - скзав Шмигаль.

Для забезпечення стабільного проходження опалювального періоду за підсумками наради Міністерству енергетики доручили скласти графік накопичення вугілля на складах, а також спільно з НАК "Нафтогаз" напрацювати графік накопичення і залишків природного газу в підземних сховищах на кожну конкретну дату.

Крім цього, АТ "Укрзалізниця" має розглянути можливість пріоритетного надання напіввагонів для відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом відповідно до заявок вугільних підприємств, шахт і центральних збагачувальних фабрик.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 9 червня схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, "щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно".

Економічна правда