Количество полетов над Украиной в июле стремится к докарантинным объемам

МА "Борисполь" фото из открытых источников

Авиатрафик над Украиной в июле достиг 70% от докризисного уровня, еще в июне восстановление составило 60% - это связано, в частности, с сезонным ростом спроса.

Об этом сообщает Украэрорух.

В июле 2021 года Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием почти 27 тысяч полетов украинских и зарубежных авиакомпаний в воздушном пространстве Украины. Всего с начала года было обеспечено аэронавигационным обслуживанием 109 472 рейса.

Оживление авиатрафика связано прежде всего с сезонным ростом спроса в период отпусков. Он частично стабилизировался благодаря активной вакцинации в мире и постепенной отмене карантина в странах, что открывает их границы для украинских туристов.

Глава Украэроруха Андрей Ярмак отметил, что следует обращать внимание на динамику транзитных полетов. Так, в мае транзит в украинском авиапространстве составлял лишь 53% от уровня 2019 года, а уже в июне 2021 года он вырос на около 10%.

Возобновлению транзита способствует, в частности, новая аэронавигационная ставка за обслуживание в части воздушного пространства Украины над открытыми водами Черного моря, которая начала действовать с 1 июня этого года.

Украинские авиакомпании в июле выполнили 8953 полета (на 20% меньше июля 2019 года), иностранные авиакомпании совершили 12 160 полетов (- 49,8%). В общей структуре 3310 рейсов составляют внутренние (- 4,1%), а 13 794 - международные рейсы (-16,6%). Еще 9848 рейсов были транзитными полетами (-46,8%).

Напоминаем:

В июне 2021 года в воздушном пространстве Украины было выполнено 21 113 полетов, что составляет 59,6% объемов июня 2019 года до пандемии.

Экономическая правда