Авіатрафік відновився до 60% рівня до пандемії – Украерорух

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У червні 2021 року у повітряному просторі України було виконано 21 113 польотів, що становить 59,6% обсягів червня 2019 року до пандемії.

Про це повідомляє пресслужба Украероруху.

Як нагадують в агентстві, цьогоріч у травні авіатрафік становив 56,6% авіатрафіку травня 2019 року: "Тож фіксуємо хоча й плавну, але позитивну динаміку авіатрафіку в повітряному просторі України".

Збільшення інтенсивності польотів зумовлене початком туристичного сезону, поступовим відкриттям кордонів країн, відновленням низки міжнародних рейсів до Європи та виходом на авіаційний ринок України нових авіаперевізників, пояснили в Украерорусі.

Зазначається, що на відновлення польотів також вплинув перегляд ставок за аеронавігаційне обслуговування над Чорним морем. Так, з 1 червня почали діяти нові ставки, за якими вартість 100 км прольоту становить 25 євро замість 51,1 євро.

Якщо порівнювати показник червня з рівнем торік, зростання становило 360,6 %, проте до середини червня діяла заборона на виконання міжнародних пасажирських авіарейсів.

Українські авіакомпанії у червні 2021 року виконали 8 953 польоти (на 20 % менше проти червня 2019 року), іноземні авіакомпанії виконали 12 160 польотів (менше на 49,8 %).

Внутрішніх польотів виконано 2 965 рейсів (на -2,6 % проти червня 2019 року), міжнародних польотів – 11 469 рейсів (-27 %), транзитних – 6 679 рейсів (-60 %).

Нагадуємо:

У травні 2021 року у повітряному просторі України виконано 16 986 рейсів - це на 43,4% менше порівняно з 2019 роком, абсолютне значення кількості рейсів, забезпечених аеронавігаційним обслуговуванням, від місяця до місяця збільшується, але динаміка відновлення залишається на тому ж рівні, що й у квітні.

Економічна правда