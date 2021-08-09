Huawei запатентовала смартфон-планшет с гибким дисплеем

Gizchina

Компания Huawei зарегистрировала во Всемирном ведомстве интеллектуальной собственности новый смартфон со сворачивающимся экраном.

Об этом сообщает Gizchina.

Смартфон будет базироваться на гибком дисплее POLED на пластиковой подложке.

Для выравнивания экрана при разворачивании будет использоваться специальный опорный механизм на основе магнитов.

После полного разворачивания смартфон сможет работать как маленький планшет. Многомодульная камера с вертикальным расположением элементов будет расположена в задней части корпуса.

На патентных иллюстрациях изображены три оптических единицы, но теоретически конфигурация может быть разной.

Сейчас оригинальный смартфон существует только на бумаге. Если он появится на коммерческом рынке, устройство вероятно будет называться Mate X Rollable.

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