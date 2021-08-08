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Минэкономики: в госсобственности должны быть только объекты, связанные с функциями государства

Воскресенье, 8 августа 2021, 11:32

В Минэкономики заявили, что в государственной собственности должны остаться только те объекты, которые связаны с выполнением государством своих функций.

Об этом сообщил министр экономики Алексей Любченко. 

По его словам, дальше Минэкономики совместно с Фондом государственного имущества и другими субъектами управления планируют работать над списками группировки объектов государственной собственности для достижения оптимальной их структуры. 

"Особое внимание - вопросу пересмотра процедур, связанных с корпоративным управлением, чтобы они полностью соответствовали руководящим принципам ОЭСР", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

В настоящее время государство владеет 3332 предприятиями, из них 1369 (41%) является работающими, а среди работающих 802 предприятия являются прибыльными, что составляет 24% от общего количества. 

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Минэкономики

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