Минэкономики: в госсобственности должны быть только объекты, связанные с функциями государства
В Минэкономики заявили, что в государственной собственности должны остаться только те объекты, которые связаны с выполнением государством своих функций.
Об этом сообщил министр экономики Алексей Любченко.
По его словам, дальше Минэкономики совместно с Фондом государственного имущества и другими субъектами управления планируют работать над списками группировки объектов государственной собственности для достижения оптимальной их структуры.
"Особое внимание - вопросу пересмотра процедур, связанных с корпоративным управлением, чтобы они полностью соответствовали руководящим принципам ОЭСР", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
В настоящее время государство владеет 3332 предприятиями, из них 1369 (41%) является работающими, а среди работающих 802 предприятия являются прибыльными, что составляет 24% от общего количества.
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