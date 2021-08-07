Водители в Киеве заплатили миллион за парковку и получили почти 1000 штрафов
В июле водители заплатили более миллиона гривен за почасовое парковки и получили 914 штрафов за неоплаченную парковку на сумму более 600 тысяч гривен.
Об этом сообщает Официальный портал Киева.
В сообщении указывается, что контроль парковочного пространства осуществляется с помощью электронной системы проверки и штрафования за неоплаченную парковку.
Система позволяет проверять оплату парковки с номером авто, а в случае нарушения автоматически генерирует сообщения о привлечении к административной ответственности.
Также отмечается, что именно оплата парковки в городском приложения - это официальная оплата, которая поступает в бюджет города. А из-за оплаты наличными нелегальным парковщикам Киев ежемесячно теряет миллионы гривен.
Напоминаем:
31 марта Правительство расширило возможности оплаты за парковку и запретило парковаться на тротуарах.
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