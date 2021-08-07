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Водители в Киеве заплатили миллион за парковку и получили почти 1000 штрафов

Суббота, 7 августа 2021, 18:00
 

В июле водители заплатили более миллиона гривен за почасовое парковки и получили 914 штрафов за неоплаченную парковку на сумму более 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает Официальный портал Киева

В сообщении указывается, что контроль парковочного пространства осуществляется с помощью электронной системы проверки и штрафования за неоплаченную парковку.

Система позволяет проверять оплату парковки с номером авто, а в случае нарушения автоматически генерирует сообщения о привлечении к административной ответственности. 

Также отмечается, что именно оплата парковки в городском приложения - это официальная оплата, которая поступает в бюджет города. А из-за оплаты наличными нелегальным парковщикам Киев ежемесячно теряет миллионы гривен.

Напоминаем: 

31 марта Правительство расширило возможности оплаты за парковку и запретило парковаться на тротуарах.



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штраф авто

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