Правительство расширило возможности для оплаты за парковку

Кабмин на заседании 31 марта одобрил проект постановления, которым позволит платить за парковку в платежных терминалах или банковских автоматах, а также предоставил больше автономии местным органам самоуправления и запретил паркоместа на тротуарах.

Об этом говорится в документах к заседанию.

Следовательно, органы местного самоуправления смогут "на местах" устанавливать дополнительные требования к оборудованию площадок для парковки, в частности по созданию зарядной инфраструктуры для электрокаров.

Также местные власти смогут определять способы и порядок оплаты стоимости услуг при внедрении автоматизированной системы контроля оплаты стоимости услуг по парковке. Таким образом, с учетом спроса и фактического наличия паркомест, местные власти смогут контролировать нагрузку на дорожную сеть.

Кроме того у местного самоуправления будет возможность определять должностных лиц исполнительного комитета инспекторами по парковке, которые будут контролировать выполнение указанных правил.

Постановлением также вводится возможность платить за парковку в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания. Эти способы добавятся к привычной оплате смартфоном.

Этим же постановлением правительство запретило оборудования парковок на тротуарах, оборудовать площадки на проезжей части дороги имеют право исключительно операторы. Другое изменение - с 7,5 до 6 метров уменьшат требование ширины улицы для размещения площадок для парковки.

Экономическая правда