Кабмин хочет заставить украинцев доплатить налоги за доходы, происхождение которых нельзя объяснить

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Кабинет министров разрабатывает законопроект, который предоставит Государственной налоговой службе право запрашивать у украинцев происхождение денег на приобретение ценных активов и, в случае, если гражданин не сможет его объяснить, – заплатить налоги.

Об этом сообщил глава Комитета финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Данил Гетманцев.

"Кабинет министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых косвенных методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии – он будет вынужден доплатить налог за расходы, которые не может объяснить", – заявил депутат.

Введение этого механизма должно произойти вместе с налоговой амнистией.

Тем украинцам, которые заполнят налоговую декларацию и пройдут налоговую амнистию, доплата налогов за ценные покупки не грозит.

Позже Гетманцев также уточнил, что в данном законопроекте, который разрабатывает Кабмин, речь не идет о введении какого-то дополнительного налога.

"Речь идет только об инициативе Кабмина, которая предусматривает реализацию косвенного контроля за доходами и расходами. Доплачивать нужно будет только за расходы, по которым налогоплательщик не сможет подтвердить происхождение", – добавил депутат.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 15 июня поддержала президентский законопроект №5153, которым вводится одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные состояние и доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Законопроектом предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Такая дата связана с началом работы Бюро экономической безопасности.

Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% на активы, размещенные на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом; 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.

Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными чиновниками или народными депутатами.

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Экономическая правда