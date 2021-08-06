"Налоговая амнистия": в Нацбанке объяснили, как декларировать средства и банковские металлы

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На выполнение программы добровольного декларирования, или так называемой "налоговой амнистии" участники должны открыть в банке специальный счет, на который нужно перечислить наличные средства и банковские металлы.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Однократное добровольное декларирование производится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Итак, декларанты обращаются в банк для открытия текущего счета со специальным режимом использования и размещения наличных средств в национальной и иностранных валютах, банковских металлов.

Далее на этот счет нужно внести наличные средства и / или банковские металлы через операционную кассу по заявлению на перевод наличности. В реквизите "Назначение платежа / содержание операции" нужно отметить "добровольное декларирование".

После подтверждения источников происхождения активов декларант имеет право перечислить их на собственный текущий счет физлица, открытый в банке Украины, снять их и закрыть спецсчет, или же подать в банк заявление и использовать его далее как обычный текущий счет.

Положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1 сентября 2022 года.

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Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 15 июня поддержала президентский законопроект №5153, которым вводится единоразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Законопроектом предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Такая дата связана с началом работы Бюро экономической безопасности.

Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.

Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.

Экономическая правда