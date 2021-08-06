Бывшую одесскую тюрьму в третий раз выставили на аукцион: цену снизили вдвое
Повторный приватизационный аукцион по продаже бывшей одесской тюрьме ( "Южная исправительная колония" (№51) не состоялся из-за отсутствия покупателей. Тюрьму выставили на аукцион в третий раз.
Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.Продажи.
Отмечается, что имущественный комплекс колонии предлагался по стартовой цене в 223,2 млн грн.
После неудачного второго аукциона третий назначили на 6 сентября, а прием заявок завершается 3 сентября.
При этом, цену лота снизили до 111,6 млн грн.
Объектом приватизации является не вся колония, а ее часть - 72 объекта и внутренняя сеть связи.
Колония не функционирует с июня 2019 года.
Напомним:
В июне аукцион по продаже Южной исправительной колонии №51 (Одесса) со стартовой ценой 223,250 млн грн не состоялся из-за отсутствия покупателей.
Позже бывшую Одесскую тюрьму ("Южная исправительная колония" (№51) выставили на повторный приватизационный аукцион, стартовая цена - 223,250 млн грн.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua