Бывшую одесскую тюрьму в третий раз выставили на аукцион: цену снизили вдвое

фото: privatization.gov.ua

Повторный приватизационный аукцион по продаже бывшей одесской тюрьме ( "Южная исправительная колония" (№51) не состоялся из-за отсутствия покупателей. Тюрьму выставили на аукцион в третий раз.

Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.Продажи.

Отмечается, что имущественный комплекс колонии предлагался по стартовой цене в 223,2 млн грн.

После неудачного второго аукциона третий назначили на 6 сентября, а прием заявок завершается 3 сентября.

При этом, цену лота снизили до 111,6 млн грн.

Объектом приватизации является не вся колония, а ее часть - 72 объекта и внутренняя сеть связи.

Колония не функционирует с июня 2019 года.

Напомним:

В июне аукцион по продаже Южной исправительной колонии №51 (Одесса) со стартовой ценой 223,250 млн грн не состоялся из-за отсутствия покупателей.

Позже бывшую Одесскую тюрьму ("Южная исправительная колония" (№51) выставили на повторный приватизационный аукцион, стартовая цена - 223,250 млн грн.

Экономическая правда