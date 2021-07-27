Все разделы
Укр / Рус

Бывшую одесскую тюрьму повторно выставили на приватизационный аукцион

Вторник, 27 июля 2021, 13:15

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

приватизация Мінюст Фонд госимущества

powered by lun.ua
Материалы по теме
Киевский автовокзал открыли после реконструкции за 120 миллионов 22 июля 2021, 18:21
Большая инвентаризация государственного имущества 22 июля 2021, 13:08
Рада поддержала законопроект об инвестициях через приватизацию и аренду 15 июля 2021, 16:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!