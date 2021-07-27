Бывшую одесскую тюрьму повторно выставили на приватизационный аукцион

фото: privatization.gov.ua

Бывшую Одесскую тюрьму ("Южная исправительная колония" (№51) выставили на повторный приватизационный аукцион, стартовая цена - 223,250 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Аукцион должен состояться 6 августа.

"Это нефункционирующее учреждение исполнения наказаний расположено в 5 км от центра города Одесса, всего в 3 км к морю, до железнодорожного вокзала - 2.5 км, до центрального автовокзала - 5.5 км. Общая площадь зданий, сооружений и инфраструктурных сетей составляет 52437,84 м²" , - заявили в ведомстве.

Колония не функционирует с июня 2019 года.

"С тех пор территория приходит в упадок, а на ее содержание из государственного бюджета было потрачено почти 18,5 млн грн.

В то же время приватизация этого масштабного объекта позволит привлечь средства на развитие новой тюремной инфраструктуры европейского типа, а также создать в Одессе новое современное пространство", - добавили в Минюсте.

Напомним:

Южную исправительную колонию, в Одессе, выставили на приватизационный аукцион со стартовой ценой в 223,3 миллиона гривен - колония не функционирует с 2019 года.

В июне аукцион по продаже Южной исправительной колонии №51 (Одесса) со стартовой ценой 223,250 млн грн не состоялся из-за отсутствия покупателей.

Экономическая правда