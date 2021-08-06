Трехлетние газовые договоры заключили 41% тепловиков-клиентов Нафтогаза

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Около 41% производителей тепла, являющихся клиентами Нафтогаза, заключили с ГК "Нафтогаз Трейдинг" трехлетние контракты на поставку газа по цене 7,42 грн / кубометр.

Об этом сообщает НАК "Нафтогаз".

На данный момент 441 производитель тепла будет получать газ по цене 7,42 грн/кубометр в течение следующих трех лет без учета индексации. Это около 41% предприятий, получавших газ от Нафтогаза в предыдущем отопительном сезоне, отметили в компании.

В Волынской области таким образом соглашения заключили все 7 теплопроизводителей, которые сотрудничают с Нафтогазом; в Черкасской и Винницкой областях - 76% и 68% предприятий соответственно.

Меньше всего контрактов пока в Одесской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях - лишь 25% предприятий имеют заключенные договоры.

Напоминаем:

Местным властям стоит воспользоваться предложением Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и обеспечить заключение коммунальными теплопроизводителями контрактов на закупку газа по фиксированной годовой цене.

НАК "Нафтогаз Украины" подготовила трехлетний договор на поставки газа для производителей тепловой энергии.

Договор предусматривает, что с июня 2021 года в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена составит 7,42 грн за один кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

В последующих периодах, в частности с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года, ценовые предложения для теплокоммунэнерго будут проиндексированы.

Согласно постановлению Кабмина №444 от 30 апреля 2021 года, срок действия регулирования цен для теплокоммунэнерго закончился 20 мая 2021 года.

Экономическая правда