Шмыгаль призвал коммунальных теплопроизводителей подписывать договоры с "Нафтогазом"

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Местным властям стоит воспользоваться предложением Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и обеспечить заключение коммунальными теплопроизводителями контрактов на закупку газа по фиксированной годовой цене.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Местные руководители теперь фактически определяют, какие суммы люди получают за горячую воду и тепло в своих платежках. Поэтому призываю коммунальные предприятия, которые курирует местная власть, переходить на трехлетний контракт с НАК "Нафтогаз Украины", в котором предусмотрена цена 7,42 грн за куб. м (с НДС). Такая цена будет действовать круглый год, независимо от колебаний на газовых рынках", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что цены на газ в Европе и мире находятся на одной из самых высоких отметок за последние 10 лет.

"Правильное управление предприятиями теплоснабжения со стороны местных руководителей - это вопрос не только энергетической безопасности, а также социальной поддержки граждан, которые будут получать меньшие платежки", - подытожил Шмыгаль.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" подготовила трехлетний договор на поставки газа для производителей тепловой энергии.

Договор предусматривает, что с июня 2021 года в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена составит 7,42 грн за один кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

В последующих периодах, в частности с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года, ценовые предложения для теплокоммунэнерго будут проиндексированы.

Согласно постановлению Кабмина №444 от 30 апреля 2021 года, срок действия регулирования цен для теплокоммунэнерго закончился 20 мая 2021 года.

Экономическая правда