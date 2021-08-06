"Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд в Одессу

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С 7 августа начинает курсировать дополнительный поезд №274/273 Черновцы - Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Из Черновцов поезд № 274/273 Черновцы - Одесса будет отправляться 7 и 9 августа, а с 15 августа и до конца лета будет курсировать через день по нечетным числам.

Из Одессы он будет курсировать по схожему графику: 8 и 10 августа, а затем с 16 августа по четным числам. Из Черновцов он будет отправляться в 17:05, а обратно из Одессы - в 15:47", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что с этим поездом возобновляется также железнодорожное сообщение Одессы с Залещиками, которое отсутствовало более 10 лет.

Напомним:

Вследствие пиковой сезонной популярности маршрутов в Рахов и Одессу Укрзализныця назначила дополнительные поезда и увеличила количество мест в некоторых имеющихся.

Экономическая правда