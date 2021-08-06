Все разделы
Укр / Рус

"Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд в Одессу

Пятница, 6 августа 2021, 14:20
 
фото: уз

С 7 августа начинает курсировать дополнительный поезд №274/273 Черновцы - Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Из Черновцов поезд № 274/273 Черновцы - Одесса будет отправляться 7 и 9 августа, а с 15 августа и до конца лета будет курсировать через день по нечетным числам.

Из Одессы он будет курсировать по схожему графику: 8 и 10 августа, а затем с 16 августа по четным числам. Из Черновцов он будет отправляться в 17:05, а обратно из Одессы - в 15:47", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что с этим поездом возобновляется также железнодорожное сообщение Одессы с Залещиками, которое отсутствовало более 10 лет.

Напомним:

Вследствие пиковой сезонной популярности маршрутов в Рахов и Одессу Укрзализныця назначила дополнительные поезда и увеличила количество мест в некоторых имеющихся.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця Одесса

powered by lun.ua
Материалы по теме
УЗ выплатила работникам с наименьшими окладами повышенные на 10% зарплаты 5 августа 2021, 16:51
Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Рахов и Одессу 5 августа 2021, 12:37
СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы Укрзализныци на министра Кубракова 4 августа 2021, 18:32
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!