Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Рахов и Одессу

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Вследствие пиковой сезонной популярности маршрутов в Рахов и Одессу Укрзализныця назначила дополнительные поезда и увеличила количество мест в некоторых имеющихся.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, с 6 августа начинает курсировать быстрый ночной поезд №217 / 218 Киев - Рахов. Он будет отправляться из столицы в четные числа в 14:28. Обратно из Рахова он будет отправляться в нечетные числа в 18:20. Поезд будет курсировать до 31 августа.

С 9 августа начинает курсировать поезд №287 / 288 Киев - Одесса. Он будет отправляться через день по нечетным числам до конца лета. Из Киева будет отправляться в 00:55, а обратно из Одессы - в 13:33. В УЗ отмечают, что 21 августа по техническим причинам поезд не будет курсировать.

В то же время этот поезд будет состоять исключительно из вагонов класса RIC, которые предназначены для движения как по узким (1435 мм), так и по широким (1520 мм) путям. Следовательно, места в таких вагонах будут продаваться по принципу 2 пассажира на купе.

Экономическая правда