Регулятор установил единую предельную цену на всех сегментах энергорынка

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Нацкомиссия по энергетике и коммунальных услуг на заседании 6 августа приняла решение установить максимальные предельные цены на балансирующем рынке электроэнергии на уровне не выше рынка "на сутки вперед".

Об этом известно из заседания Нацкомиссии, Интерфакс-Украина.

"С 10 августа 2021 года участникам рынка в своих заявках на балансирующую электроэнергию в торговой зоне" ОЭС Украины "указывать цену, которая не превышает ограничения цены на РСВ на этот расчетный период", - говорится в проекте постановления НКРЕКУ.

Член НКРЕКУ Дмитрий Коваленко во время заседания объяснил, что регулятор "фактически устанавливает единый рынок price caps (предельных цен) на всех сегментах рынка" и призвал всех участников покупать электроэнергию "по той цене, по которой нужно".

"Спрос должен совпадать с предложением. Спрос не должен формировать максимальную цену и не должен быть рынок исключительно генерирующих субъектов", - подчеркнул он.

Кроме того, Нацкомиссия установила предельную нижнюю границу обязательной покупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (далее - РДН) на уровне 30% от объема фактических технологических потерь электрической энергии, ранее она составляла 90%.

Напоминаем:

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, увеличила максимальные предельные цены на оптовом рынке электрической энергии "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке.

Тогда их установили на уровне 2000 грн / МВт-ч для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) и на 50,6% до 4000 грн / МВт-ч - для часов максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00).

Экономическая правда





