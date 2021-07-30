Регулятор знову підвищив граничні ціни на енергоринку

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Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та компослуг, збільшила максимальні граничні ціни на оптовому ринку електричної енергії "на добу вперед" і на внутрішньодобовому ринку.

Таке рішення ухвалили на засіданні 30 липня.

"Враховуючи, що у літній період у деякі години спостерігається суттєвий профіцит електроенергії, а у вечірній максимум споживання різко зростає потреба в маневрових потужностях, та враховуючи загальну тенденцію щодо росту цін на паливо, пропонується змінити price cap (граничні ціни - ред.)", - зазначили в регуляторі.

"Ми робимо послідовні кроки до лібералізації ринку. Фактично, це скасування цінових обмежень. Якщо гранична ціна становить 2 грн за 1 кВт-год в нічні години і 4 грн за 1 кВт-год в денні, це фактично скасування. Ми даємо сигнал учасникам ринку. Я вважаю, що це дуже правильний крок", - заявив голова енергорегулятора Валерій Тарасюк.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", ціни підвищені на 60,8%, до 2000 грн/МВт-год для годин мінімального добового навантаження в енергосистемі (з 00:00 до 07:00 і з 23:00 до 00:00) і на 50,6% до 4000 грн/МВт-год - для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00).

Нагадаємо:

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та компослуг, збільшила максимальні граничні ціни на оптовому ринку електричної енергії "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку: з 1228,94 до 1243,71 грн/МВт-год - для годин мінімального добового навантаження в енергосистемі і з 2048,23 до 2655,99 грн/МВт-год - для годин максимального навантаження.

Також регулятор 25 червня встановив граничну мінімальну ціну на електроенергію на ВДР на рівні 100,5% ціни на РДН на період профіциту електроенергії в енергосистемі до 1 жовтня.

Економічна правда