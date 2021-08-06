Кабмин усилит контроль за погашением долгов по зарплате – Минэкономики

Правительство усиливает контроль за погашением долгов по заработной плате - в частности, будет активизирована работа через проведение еженедельных совещаний на уровне правительства и введенно фокусное обсуждение проблематики конкретных органов управления и регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что в очередном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате приняли участие в режиме докладов представители ГК "Укроборонпром", Минэнерго, Государственного космического агентства, Донецкой, Харьковской областей и г. Киев.

"Кроме этого присутствовали также и представители других органов центральной исполнительной власти, областных государственных администраций, профессиональных союзов", - добавили в ведомстве.

"Своевременность выплаты заработной платы относится к числу важнейших вопросов, которые находятся на постоянном контроле президента Украины и правительства.

Именно поэтому вопрос погашения задолженности по выплате заработной платы является одним из приоритетов деятельности Минэкономики", - заявил первый вице-премьер-министр - министр экономики (глава Межведомственной рабочей группы) Алексей Любченко.

В Минэкономики заявили, что продолжает сохраняться негативная тенденция к увеличению суммы задолженности - рост долга за последний месяц произошел в 20 регионах и на предприятиях, подчиненных Минсоцполитики, Государственному космическому агентству, Фонду государственного имущества.

"Наряду с этим следует отметить положительные тенденции постепенного уменьшения уровня задолженности в Донецкой, Харьковской областях, г. Киеве и предприятиях, подчиненных Минэнерго, и готовность руководства некоторых органов управления активизировать работу по уменьшению задолженности.

В частности представитель Космического агентства озвучила намерения до конца года полностью выплатить все долги по зарплате на предприятиях, подчиненных агентству", - добавили в министерстве.

"Дальнейшая работа Межведомственной рабочей группы будет сконцентрирована на определении предметных и системных мероприятий центральных, местных органов власти в тесном взаимодействии с социальными партнерами - отраслевыми федерациями, профсоюзами.

Определена персональная ответственность и наработаны конкретные решения по результатам совещания. Совместными усилиями мы должны найти действенные механизмы, которые позволят остановить рост этого позорного явления", - сказал Любченко.

Напомним:

По состоянию на 1 мая 2021 ода сумма задолженности по выплате зарплаты составляла 3,57 млрд грн (по состоянию на 1 апреля - 3,385 млрд грн, по состоянию на 1 мая 2020 года - 2,453 млрд грн).

Экономическая правда