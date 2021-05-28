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Задолженность по выплате зарплаты превысила 3,5 миллиарда – Госстат

Пятница, 28 мая 2021, 20:30
 

По состоянию на 1 мая 2021 ода сумма задолженности по выплате зарплаты составляла 3,57 млрд грн (по состоянию на 1 апреля - 3,385 млрд грн, по состоянию на 1 мая 2020 года - 2,453 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

На начало мая этого года основная доля задолженности приходилась на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%).

При этом, больше половины долга было создано в Донецкой (23,2%), Харьковской (13,3%), Днепропетровской (10,7%) областях и Киеве (12,9%).

Сумма долга на предприятиях, которыепрекратили подавать в течение 2019-2020 годов, на 1 мая 2021 года составила 165,9 млн грн.

Напомним:

В апреле 2021 года реальная зарплата по сравнению с мартом 2021 года упала на 1,2%, а за год выросла на 19,7%.

Экономическая правда

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зарплата Госстат долг

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Экономическая правда
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