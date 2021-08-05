Официальный курс: гривня ослабла к доллару

фото: нбу

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 6 августа на уровне 26,94 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,90 грн (на 5 августа - 31,95 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 5 августа на уровне 26,91 гривни.

5 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,95 гривни.

5 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,93 гривни.

Экономическая правда