Официальный курс: гривня ослабла к доллару
Четверг, 5 августа 2021, 19:10
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 6 августа на уровне 26,94 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,90 грн (на 5 августа - 31,95 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 5 августа на уровне 26,91 гривни.
5 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,95 гривни.
5 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,93 гривни.
Экономическая правда
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