Гривня на закрытии межбанка укрепилась
5 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,93 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,91 - 26,93 гривни;
Евро - 31,85 - 31,87 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,86 - 27,05 гривни. Евро покупают по 31,70 гривни, продают по 32,02 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,07 - 26,97 гривни, евро - 31,85 - 31,91 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 4 августа на уровне 26,84 гривни.
5 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,95 гривни.
4 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.
Экономическая правда
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