Работа в тени: за месяц проверок нашли 5 тысяч нелегальных работников

фото 24 канал

По результатам первого месяца инспекционной кампании по выявлению нелегальных работников обнаружили 5026 человек, работавших без трудовых договоров, больше всего в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики

Отмечается, что во время проведения проверок заключены трудовые договоры с 2421 работником. Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет более 4 человек на одного проверенного работодателя.

В то же время 57% от общего количества незадекларированных работников выполняли работу в пользу ФЛП.

Больше всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (458), Винницкой (401) и Одесской (323) областях.

По результатам инспекций применены 734 предупреждения в отношении плательщиков единого налога первой-третьей группы и наложено более 5 млн грн штрафных санкций к другим работодателей.

Напоминаем:

В Украине продолжается инспекционная кампания по легализации труда - за первые 3 недели кампании было выявлено 3216 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Сообщалось, что Гоструда во взаимодействии с Государственной налоговой службой с 1 июля начнет инспектирование по вопросам выявления незадекларированных работников.

Экономическая правда