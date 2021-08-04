СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы Укрзализныци на министра Кубракова

Александр Кубраков фото униан

Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабинету Министров возложить обязанности председателя правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе Минифраструктуры.

Ранее Экономическая правда со ссылкой на источник в правительстве сообщала, что именно фамилию Кубракова называли на эту должность. В мае он сменил место руководителя "Укравтодора" на министра инфраструктуры.

Совет нацбезопасности выносил вопрос Укрзализныци на свое заседание 30 июля. В частности, тогда было инициировано введение временного руководства на предприятии до избрания председателя правления и формирование полноценных органов управления общества за критического состояния предприятия.

В то же время совмещать должность министра и руководителя "Укрзализныци" Кубраков не может из-за конфликта интересов, говорится в материале ЭП.

Читайте также: Коррупция и тарифы для Ахметова: за что летят головы в "Укрзализныце"

Напоминаем:

На заседании СНБО 30 июля было инициировано введение временного руководства на Укрзализныце. Причина заключается в критическом состоянии предприятия, которое представляет угрозу нацбезопасности.

СНБО со ссылкой на данные Службы безопасности говорит об аварийном состоянии инфраструктуры и подвижного состава, инвестиционных вопросах, трудовых, проблемах тарифного регулирования и критическом состоянии компании.

Совет также заявил, что экономически необоснованные тарифы УЗ могут привести к банкротству компании, а долги компании - к техническому дефолту.

Экономическая правда





