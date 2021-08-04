Кабмин снова не назначил нового члена энергорегулятора по итогам конкурса

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Кабмин не принял решение о назначении членом Нацкомиссии по тарифам (НКРЭКУ) одного из победителей конкурса.

Об этом сообщила в Facebook секретарь конкурсной комиссии Светлана Голикова.

"Кабинет Министров не принял решение о назначении членом НКРЭКУ одного из победителей - Александра Формагея, Александра Косянчука.

"Представил их на заседании министр Галущенко, вся процедура длилась около 2х минут. Обсуждение не было, кандидатов не приглашали. Судя по голосованию премьера, то члены правительства и он лично "воздержались". Мотивы голосования не объявлялись", - написала она.

В июле Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ передала на рассмотрение Кабмина две кандидатуры на одну вакантную должность члена НКРЭКУ: Александра Формагея (комплаенс-офицер "Укргидроэнерго") и Александра Косянчука (заместитель директора департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере НКРЭКУ).

Напомним:

31 марта 2021 года Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, объявила конкурс на отбор нового члена регулятора.

Перед этим согласно результатам оценки кандидатов на должность члена НКРЭКУ, победители оценивания - экс-глава НЭК "Укрэнерго" Константин Ущаповский и экс-член НКРЭКУ Руслан Машляковский по результатам двух этапов собеседований набравшие наибольшее и равное количество баллов - по 156,3.

Однако правительство протокольным решением заседания от 28 октября 2020 года отклонило предложение конкурсной комиссии относительно кандидатов на эту должность Машляковского и Ущаповского.

В июне Кабмин определил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В декабре 2019 года народные депутаты приняли закон, которым привели деятельность тарифного регулятора в соответствии с Конституцией - НКРЭКУ получила специальный статус при Кабмине и дополнительные контрольные функции.

По новому закону, Нацкомиссия потеряла статус независимого государственного коллегиального органа. Теперь НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом при Кабмине.

Право назначать членов комиссии передано от президента в Кабинет министров. Правительство должно создать конкурсную комиссию из пяти человек, трое из которых от профильного комитета Рады, и по одному - от Минэкоэнерго и Минрегиона.

В случае неправомочности регулятора (отсутствия кворума), Кабмин получил право назначать членов комиссии на срок до трех месяцев.

Регулятор также сделали подотчетным парламенту. Ежегодно до 1 июня комиссия должна отчитываться перед Радой о своей деятельности за предыдущий год.

Экономическая правда