Все разделы
Укр / Рус

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Львова в Херсон

Среда, 4 августа 2021, 16:10
 
фото: уз

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Львова в Херсон, учитывая пиковую сезонную популярность маршрутов на курорты во время летних перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Так, с 4 августа начинает курсировать поезд № 110/109 Львов - Херсон. Он будет отправляться из Львова по четным числам в 16:21 и прибывать в Херсон о 11:42. В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 12:40 и прибывать во Львов в 08:38.

Также, чтобы удовлетворить повышенный спрос на билеты в Закарпатье, Укрзализныця добавляет вагоны к рейсам из Киева на Ужгород", - говорится в сообщении.

Также с 5 августа будет удвоено количество беспересадочных вагонов в направлении Киев - Вена.

Напомним:

Сообщалось, что "Укрзализныця" меняет расписание и маршрут следования поезда № 227/228 Киев - Бердянск: с 6 июля этот ежедневный поезд будет находиться в пути следования на 2 часа 30 минут меньше, чем раньше.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
Один из двух поездов Skoda выйдет на маршрут после ремонта до конца года – УЗ 3 августа 2021, 18:05
Ряд поездов Укрзализныци опаздывают из-за непогоды 2 августа 2021, 10:29
Коррупция и тарифы для Ахметова: за что летят головы в "Укрзализныци" 2 августа 2021, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!