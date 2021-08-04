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"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Львова в Херсон, учитывая пиковую сезонную популярность маршрутов на курорты во время летних перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Так, с 4 августа начинает курсировать поезд № 110/109 Львов - Херсон. Он будет отправляться из Львова по четным числам в 16:21 и прибывать в Херсон о 11:42. В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 12:40 и прибывать во Львов в 08:38.

Также, чтобы удовлетворить повышенный спрос на билеты в Закарпатье, Укрзализныця добавляет вагоны к рейсам из Киева на Ужгород", - говорится в сообщении.

Также с 5 августа будет удвоено количество беспересадочных вагонов в направлении Киев - Вена.

Напомним:

Сообщалось, что "Укрзализныця" меняет расписание и маршрут следования поезда № 227/228 Киев - Бердянск: с 6 июля этот ежедневный поезд будет находиться в пути следования на 2 часа 30 минут меньше, чем раньше.

Экономическая правда