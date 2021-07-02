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"Укрзализныця" ускоряет поезд из Киева к азовскому курорту

Пятница, 2 июля 2021, 13:25
 
уз

"Укрзализныця" меняет расписание и маршрут следования поезда № 227/228 Киев - Бердянск: с 6 июля этот ежедневный поезд будет находиться в пути следования на 2 часа 30 минут меньше, чем раньше.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд будет отправляться из столицы в 19:19 и прибывать к азовскому курорту в 10:40.

"Изменения графика коснулись и обратного маршрута поезда № 228 Бердянск - Киев. Он будет отправляться по старому расписанию в 17:22 и прибывать в Киев в 9:18 - на 37 минут раньше, чем по предыдущему расписанию.

Остановка на станции Днепр-Лоцманская будет отменена, вместо нее в обоих направлениях поезд будет следовать через станцию ​​Днепр-Главный. Также прибытия и отправка по станции им. Тараса Шевченко в направлении из Бердянска на Киев будет раньше - в 05:54-05:57 (вместо 05:55-06:15)", - пояснили в УЗ.

В компании добавили, что продолжают реализовывать обещанную программу экономии 1 000 000 часов в путешествии в течение года за счет изменения графиков следования и ускорения поездов.

"Внедряемые сейчас изменения позволят пассажирам сэкономить 115 000 часов времени в путешествии до конца лета", - уверяют в УЗ.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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