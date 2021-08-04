Компании Коломойского вернули "Укрнафте" 2,3 миллиарда долга за нефть

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"Укрнафта" получила более 2,3 миллиарда гривень из реструктурированной дебиторской задолженности на общую сумму более 7 миллиардов гривень.

Об этом глава правления компании Олег Гез сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы за полтора года уже получили более 2,3 млрд грн. Все платежи идут в соответствии с запланированным графиком. Мы начали получать и проценты с момента заключения мировых соглашений, что немаловажно. И в течение нескольких лет рассчитываем, что вся сумма будет полностью погашена", – заявил глава компании.

По словам Геза, принимая решения о заключении договоров реструктуризации сформированных еще в 2015 году долгов перед "Укрнафтой" за поставленную нефть, он руководствовался тем, что у многих компаний-должников не было каких-либо существенных активов.

"Что касается выгоды от реструктуризации для "Укрнафты", то для меня здесь был очень простой выбор. Либо попытаться получить что-то, либо ничего. Если у компании нет каких-то существенных активов, на которые можно претендовать, то гораздо целесообразнее и эффективнее попытаться взыскать долги путем реструктуризации", – сказал Гез.

Напоминаем:

В апреле 2020 года "Укрнафта" завершила подписание ряда мировых соглашений с компаниями окружения олигарха Игоря Коломойского, которым она в 2015 году безоплатно передала около 1 млн тонн нефти на сумму около 7,6 млрд грн.

В конце 2015 года НАБУ начало расследовать вывод из "Укрнафты" 7,6 млрд грн путем безоплатной передачи нефти на аукционах.

Кроме того, в тот же период "Укрнафта" выплатила 6,6 млрд грн предоплаты за будущие поставки нефтепродуктов ряду компаний, которые, по данным СМИ, также связаны с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Эти сделки в итоге привели к возникновению налогового долга "Укрнафты" перед госбюджетом, который к 2020 году с учетом процентов и пени достиг 30 млрд грн, но в итоге был погашен.

При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.