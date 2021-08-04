Прибыль Оператора ГТС упала вдвое из-за долгов облгазов Фирташа

24 канал

"Оператор ГТС Украины" по итогам работы в первом полугодии 2021 года получил 5,6 миллиарда гривень чистой прибыли по сравнению с прибылью в размере 13,1 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Доход Оператора ГТС в первом полугодии 2021 года составил 28,8 млрд грн, что несколько меньше, чем в январе-июне 2020 года (29 млрд грн).

"Ключевым негативным фактором, повлиявшим на результаты в периоде, стала задолженность участников рынка газа за услуги его балансировки и транспортировки, которая составляет более 10 млрд грн. В основном (91%) долг образовали частные ОГРС (обл- и горгазы)", – отмечается в сообщении.

Оператор ГТС указывает, что долги обл- и горгазов выросли на 93% по сравнению с первым полугодием 2020 года, а их совокупный долг перед компанией за услуги транспортировки и балансировки газа в период составил почти 9,8 млрд грн.

При этом за шесть месяцев 2021 года Оператор ГТС Украины транзитировал 21,8 млрд кубометров газа, что на 9% больше, чем предусмотрено текущим транзитным соглашением, но на 3,1 млрд куб. м меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

Объем транспортировки газа внутренним потребителям составил 15 млрд куб. м (+3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а объемы подачи газа в ГТС от добывающих компаний – 9,2 млрд куб. м (-4%).

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны может ввести санкции против облгазов из-за долга перед ОГТСУ за отобранный и не оплаченный газ из ГТС.

Наибольшие должники – облгазы, работающие под брендом Региональной газовой компании (РГК), связанной с Дмитрием Фирташем – 7,97 млрд грн.

Напоминаем:

По итогам 2020 года "Оператор ГТС Украины" получил чистую прибыль в размере 20,4 млрд грн.

Выручка Оператора ГТС Украины за 2020 год составила 62,7 млрд грн.

В 2020 году ОГТСУ обеспечил транзит природного газа в Европу в объеме 55,8 млрд кубометров, что на 38% меньше показателя 2019 года.

Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за прошлый год составили 15,9 млрд кубометров, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 12%.

Экономическая правда