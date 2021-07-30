В Совете нацбезопасности заявили о тотальной монополии на рынке газа 

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В Совете нацбезопасности заявили о потерянных из госсобственности 16,92 км газораспределительных сетей, которые перешли в частные руки, а также о тотальной монополии на рынке группы РГК Дмитрия Фирташа.

Об этом известно из брифинга по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны 30 июля.

"Мы обратили внимание на состояние газораспределительных сетей. Должны констатировать, что за последние время странным образом государство потеряло 16,92 тыс км газораспределительных сетей, перешедших в частную собственность", - заявил секретарь СНБОУ Алексей Данилов.

Он продолжил, что сейчас существует тотальная монополия: одна из компаний владеет 70% облгазов: "Это определенно имеет отношение к Фирташу, в отношении которого введены персональные санкции".

Речь идет о Группе РГК олигарха Дмитрия Фирташа, в которую входит 18 облгазов по всей Украине. Ранее на нее неоднократно накладывал штрафы Антимонопольный комитет за злоупотребление рыночным положением.

Данилов сообщил, что, согласно решению СНБО, Кабинету Министров поручат проверять эти процессы, чтобы войти в соответствие с законодательством.

"Главное, что мы не можем допустить - это касается нашей нацбезопасности, чтобы нас кто-то как государство шантажировал, передергивал наши платежки и т.д", - резюмировал он.

Данилов напомнил, что в 2023 году Украина должна объединиться с европейской энергосетью ENTSO-E:

"Это сложная технологическая процедура, должны в следующем году проходить 2 испытания в этом, и есть четкое понимание, что РФ будет прилагать максимум усилий, чтобы этого не произошло - они не хотят нас отпускать из этого энергетического пула", - отметил секретарь СНБО. "Но наша задача - сделать все от нас зависящее, потому что это наша энергобезопасность".

Экономическая правда