Microsoft назвала дату выхода Windows 11

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Компания Microsoft анонсировала дату выхода Windows 11 – с 5 октября компьютеры смогут бесплатно обновить свою операционную систему.

Об этом Microsoft сообщила в своем блоге.

Сначала обновление получат лишь 10 моделей ПК, также с этого момента для продажи появятся компьютеры с предустановленной Windows 11. Впоследствии обновление станет доступно для большего количества ПК с учетом их соответствия техническим требованиям, возраста и другим параметрам.

Ранее минимальными системными требованиями Windows 11 называли следующие:

Процессор: 64-разрядный, двухъядерный, 1 ГГц.

Оперативная память: 4 ГБ.

Хранилище 64 ГБ.

Дисплей: 9 дюймов, 1366 × 768 пикселей.

Графика: совместимая с DirectX 12 драйверы WDDM 2.x.

Безопасность: UEFI, Secure Boot и TPM 2.0.

Конечным сроком для полноценного выпуска обновления называют середину 2022 года. Обновить операционную систему можно в соответствующем разделе в настройках компьютера.

Среди ключевых изменений в компании называют обновление Microsoft Store и упрощенный доступ к нему для независимых разработчиков, которые хотят опубликовать на платформе собственные приложения. Кроме того, в новой версии ОС улучшили инклюзивные параметры для людей с инвалидностью.

Сейчас бизнес уже может протестировать обновление операционной системы в системе Azure Virtual Desktop или с помощью новой Windows 365.

Напоминаем:

Компания Microsoft представила новую номерную версию своей операционной системы Windows 11.

Windows 11, в частности, получит новое меню "Пуск" и панель задач, расположенные по центру экрана, редизайн окон с закруглениями, тенями и анимациями, панель с виджетами, обновленный Microsoft Store с поддержкой Android-приложений, интеграцию с Teams и другие изменения.

Экономическая правда