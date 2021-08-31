Аэропорт "Киев" планирует развивать сектор грузоперевозок

фото: пресс-служба аэропорта

Международный аэропорт "Киев" им.Игоря Сикорского видит сектор грузовых перевозок перспективным для себя и намерен его развивать.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал директор по развитию аэропорта Евгений Белик.

"Во время глобального кризиса в 2020 году тенденция грузовых перевозок в мире пошла вверх. Мы тоже видим эту нишу перспективной, точно будем ее развивать.

Если раньше аэропорт "Киев" довольно скептически относился к грузовых перевозок, то сейчас у нас появилось новое видение расширения этого сектора", - сказал он.

По словам Белика, все будет зависеть от того, как аэропорт будет вести партнерство с крупными агрегаторами и провайдерами.

"Но более системно мы сможем говорить на эту тему, когда у нас появится новая полоса", - уточнил он.

По его словам, сейчас на регулярной основе в аэропорт "Киев" летает SprintAir (Польша), которая перевозит почту и легкие грузы.

Напомним:

Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского планирует закончить 2021 года с показателями 60-65% от уровня пассажиропотока 2019 - до около 1,4 млн пассажиров.