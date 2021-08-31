Аэропорт "Киев" планирует в 2021 году восстановить пассажиропоток на 60-65% от уровня 2019-го

фото: пресс-служба аэропорта

Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского планирует закончить 2021 года с показателями 60-65% от уровня пассажиропотока 2019 - до около 1,4 млн пассажиров.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил директор по развитию аэропорта Евгений Белик.

"Летняя навигация вывела рынок Украины в среднем на 70% уровня 2019 года. Что касается аэропорта "Киев", то весенне-летнюю навигацию мы отработали с максимально хорошими показателями и восстановили пассажиропоток до уровня 70-75% эквивалентного периода 2019 года", - сказал он.

Комментируя расширение карты полетов, Белик отметил, что после карантина Украина открылась для Ближнего Востока. Сейчас аэропорт "Киев" ждет старта полетов из Кувейта Jazeera Airways.

"Мы достаточно позитивно смотрим на все страны Ближнего Востока - их пассажиру очень интересно в Украине. После карантина поток туристов из этих стран увеличился на 5-6%, что связано, в частности, с приходом авиакомпании Flynas.

Также хорошо начали летать Air Arabia, FlyDubai, украинские авиакомпании - SkyUp, МАУ. Поэтому наша команда расценивает это направление как очень перспективное. Авиация будет двигаться в эту сторону хорошими темпами", - добавил он.

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского в 2020 году обслужил 704,5 тыс пассажиров, это в 3,72 раза меньше, чем в 2019 году.

Напомним:

Сообщалось, что Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны) надеется в 2021 году увеличить пассажиропоток более чем вдвое - примерно до 1,5 млн человек.