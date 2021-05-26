Аэропорт "Киев" надеется в этом году более чем вдвое увеличить пассажиропоток

Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны) надеется в 2021 году увеличить пассажиропоток более чем вдвое - примерно до 1,5 млн человек.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил глава совета директоров Денис Костржевский.

По его словам, основным фактором, который препятствует росту пассажиропотока, остаются ограничение для украинцев, которые сохраняет ЕС.

"Вопрос - будут ли пускать украинцев", - прокомментировал он недавние заявления ЕС о введении так называемых паспортов вакцинации.

Костржевский добавил, что негативно повлияет и запрет на полеты в Беларусь, которые давали аэропорту около 10% пассажиропотока.

В то же время он рассказал о значительном отложенном спросе, на котором и строится прогноз столь значительного роста пассажиропотока в случае снятия или даже ослабления ограничений на путешествия.

По словам Костржевского, в мае аэропорт "Киев" выйдет на пассажиропоток около 70 тыс человек, что составляет около 25-30% его мощностей.

Он напомнил, что пиковым для аэропорта был 2018 год, когда он обслужил более 2,8 млн пассажиров при максимальной мощности около 3,5 млн.

"Из-за локдауна мощности аэропорта работают всего на 25-30%, но мы сохранили все рабочие места и продолжаем инвестировать в проект. Мы верим, что границы вскоре откроются, а пассажиропоток восстановится", - отметил также в день 97-летия аэропорта его мажоритарный совладелец Василий Хмельницкий в Facebook.

Пассажиропоток аэропорта "Киев" в 2020 году упал в 3,7 раза - до 704,5 тыс человек.

Напомним:

Запрет на полеты из Украины в Беларусь приведет к снижению пассажиропотока и, соответственно, доходов аэропорта "Киев" им. Сикорского (Жуляны) на 10%.