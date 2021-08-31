Перечисления через системы перевода из-за рубежа выросли на четверть

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В течение января-июня 2021 года перечисления через системы переводов в Украину из-за границы выросли на 23,8% до 1,47 млрд долларов, всего поступило из США, Израиля и Италии.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сумма внутренних переводов через системы перевода средств возросла на 40% по сравнению с первой половиной прошлого года. Так, за первое полугодие 2021 года с использованием систем перевода средств было осуществлено 388,58 млн переводов на сумму 166 млрд грн, или 5,976 млрд долл в эквиваленте. В прошлом году - на сумму 118 млрд грн (4,55 млрд долл в эквиваленте).

Больше всего средств традиционно следовало в Киев. Средняя сумма в первом полугодии в этом году составляла 427 гривен (в прошлом году - 360 гривен).

По международным переводам, через системы (без учета переводов, осуществленных на банковские счета, через карточные платежные системы или через почтовые отделения и т.п.) в Украине их осуществили 3,68 млн на сумму 1,47 млрд долл в эквиваленте.

Это почти на четверть (23,8%) больше по сумме в годовом измерении. Средняя сумма одного перевода в Украине также выросла - с 374 до 400 долларов (на 6,9%).

Из Украины осуществили 0,53 млн переводов на сумму 290 млн долл в эквиваленте (+36,8%). На 18,2% выросла и средняя сумма одного перевода из Украины: 546 долларов против 462 долларов в прошлом году.

Тройка стран-лидеров, из которых через системы перевода средств в Украину поступило больше всего средств – США, Израиль, Италия. Из Украины больше переводили средств в России, Грузии и Турции.

В региональном разрезе больше всего средств из-за рубежа следовало в Киев, Днепропетровской и Львовской областей. За границу отправляли из Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

В общем по предварительным оценкам Национального банка Украины, за первое полугодие 2021 года объем частных переводов традиционными и неформальным каналам из-за рубежа составил 6,2 млрд долл в эквиваленте. Из них через системы перевода средств поступило почти 24%.

Из Украины за границу - 482 млн долл в эквиваленте (из них через системы перевода средств отправлено примерно 60%).

Напоминаем:

По предварительным данным, в январе-декабре 2020 года объем переводов трудовых мигрантов в Украину составил 12,121 млрд долларов - это на 200 млн долларов больше, чем в 2019-м (11,921 млрд долларов).

Экономическая правда