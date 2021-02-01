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Несмотря на карантин, переводы заробитчан выросли на 200 миллионов долларов – НБУ

Понедельник, 1 февраля 2021, 11:35
 

По предварительным данным, в январе-декабре 2020 года объем переводов трудовых мигрантов в Украину составил 12,121 млрд долларов - это на 200 млн долларов больше, чем в 2019-м (11,921 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отмечается, что чер корсчета банков в 2020 году в Украину поступило 4,7 млрд долл (в 2019 - 3,8 млрд), через международные платежные системы - 2,69 млрд долл (в 2019 - 2,2 млрд долл), по неформальным каналам - 4,7 млрд долл (в 2019 - 5,8 млрд долл).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

"Частные денежные переводы по методологии платежного баланса представляют собой доход домашних хозяйств, поступающий от других домохозяйств из-за рубежа, и связаны с временной или постоянной миграцией населения.

Переводы могут осуществляться как по официальным каналам - через банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения, так и по неофициальным - путем передачи наличных денег и других материальных ценностей от одного домохозяйства другому", - пояснили в НБУ.

Напомним:

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июле 2020 года составил 922 миллиона долларов, что на 13,5% меньше, чем в июле 2019 (1,07 миллиарда долларов).

Экономическая правда

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НБУ деньги

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