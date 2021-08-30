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Контракт на 920 миллионов: "Антонов" заказал у "Мотор Сичи" модернизацию двигателей для "Руслана" и "Мрии"

Понедельник, 30 августа 2021, 16:25
 
фото: антонов

ГП "Антонов" подписало с АО "Мотор Сич" договор на 920 млн грн на увеличение ресурса авиационных турбореактивных двигателей семейства Д-18Т для транспортных самолетов Ан 124-100 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

Об этом свидетельствуют данные Prozorro.

Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: 31 декабря 2021 года.

В договоре, в частности, говорится, что стоимость одного часа увеличения эксплуатационного ресурса двигателя Д-18Т составляет 264 долл - то есть ресурс двигателей получит дополнительно условные 129 420 часов или 15 лет эксплуатации.

Авиалинии "Антонова" имеют в составе своего парка семь транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" и один Ан-225 "Мрия".

Напомним:

В провинции Квебек для продвижения на международных рынках самолетов, разработанных и изготовленных на ГП "Антонов", создали компанию "Антонов-Канада" - там планируют организовать окончательную сборку модели Ан-74ТК-200.

Экономическая правда

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Антонов Мотор Сич авиа

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