"Електроважмаш" можуть приєднати до "Турбоатома", у компанії ідею підтримують

Електроважмаш фонд держмайна

Фонд державного майна 27 серпня ініціює позачергові збори акціонерів "Турбоатома", на які виносить питання про приєднання до нього заводу "Електроважмаш" – у "Турбоатомі" об'єднання підтримують.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на проєкт рішення зборів, Укрінформ.

Так, один із пунктів порядку денного – "Приєднати до Товариства (АТ "Турбоатом" - ІФ) акціонерне товариство "Завод "Електроважмаш" (код за ЄДРПОУ 00213121)".

Назву АТ "Турбоатом" передбачається замінити на АТ "Українські енергетичні машини" (АТ "Укренергомашини").

Завод "Електроважмаш" та "Турбоатом" є держпідприємствами, розташованим у Харкові. В АТ "Турбоатом" в особі Фонду держмайна держава володіє понад 75,22% акцій. Фонд також володіє 100% "Електроважмашу".

У "Турбоатомі" ініціативу підтримали:

"Ми підтримуємо об’єднання, бо це одне виробництво: турбіна плюс генератор, тому для нас це добре. В цілому ми готові до злиття і готові робити все, щоб Турбоатом і Електроважмаш були єдиним підприємством, яке буде розвиватися надалі як турбінобудівна галузь України, бо це єдині підприємства, що будують турбіни", - заявили в пресслужбі у коментарі Укрінформу.

"Турбоатом" - єдиний в Україні виробник турбінного устаткування для гідро-, теплових і атомних електростанцій. Географія постачань підприємства охоплює 45 країн Європи, Азії, Америки та Африки.

ДП "Завод "Електроважмаш" спеціалізується на виробництві потужних гідрогенераторів, турбогенераторів для ТЕС і АЕС, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників, тягового електрообладнання для залізничного та міського транспорту. Постачає продукцію до Індії, Казахстану, Бангладешу та інших країн.