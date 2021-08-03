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По состоянию на 1 июля 2021 года на счетах местных бюджетов аккумулировано 6 826,9 млн грн неиспользованных остатков средств образовательной субвенции.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины.

В частности, в областных бюджетах и ​​бюджете г. Киева неиспользовано 1 718,3 млн грн, в бюджетах городских территориальных общин - 2 138,4 млн грн, а в бюджетах сельских и поселковых территориальных общин - 2 970,2 млн гривен.

"Такой значительный объем остатков образовался прежде всего в результате накопления на местных счетах целевых средств, предоставленных из государственного бюджета отдельными решениями правительства на развитие материально-технической базы учреждений общего среднего образования", - добавили в Минфине.

По состоянию на 1 июля, по данным МОН, на счетах местных бюджетов целевые остатки средств составляли 668,3 млн гривен. Из них 438,8 млн грн - выделены решением правительства в 2020 году средства на приобретение школьных автобусов, в том числе оборудованных местами для детей с особыми образовательными потребностями.

"Такие средства используются на местном уровне очень медленно, чаще всего уже после начала учебного года.

Минфин настаивает на том, чтобы средства "работали" для жителей общин и обеспечивали доступное и качественное образование ее соискателям. Для этого они должны быть использованы по целевому назначению в следующем бюджете периоде ", - подчеркивают в Минфине.

"Существующая тенденция свидетельствует об аккумулировании средств государственного бюджета в местных бюджетах. Остатки средств по образовательной субвенции, не использованные в течение следующего бюджетного периода, должны возвращаться в государственный бюджет и работать на развитие экономики Украины, в частности на укрепление человеческого капитала благодаря ресурсной поддержке образования в целом" , - добавили в ведомстве.

Напомним:

Сообщалось, что в 2021 году местные бюджеты получат более 160 млрд грн субвенций и дотаций, основными направлениями стало образование и строительство дорог.

Экономическая правда