В этом году "на местах" получат более 160 млрд субвенций - Минфин

В 2021 году местные бюджеты получат более 160 млрд грн субвенций и дотаций, основными направлениями стало образование и строительство дорог.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Наибольшие пять программ будут финансироваться на 142,4 млрд грн. Среди них: образовательная субвенция, субвенция на строительство дорог, базовая дотация, дополнительная дотация на содержание учреждений образования и здравоохранения, а также субвенция на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.

В ведомстве отметили, что на образование направят 100 млрд гривен, а именно на оплату труда с начислениями педагогических работников в начальных школах, гимназии, спецшколах, детских домах и тому подобное.

На строительство и ремонт дорог запланировано расходов на 18,101 млрд грн. Их направят на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. Больше всего получит Киев - 1,8 млрд грн.

Почти 16 млрд помощи получат местные бюджеты по базовой дотации. Больше дотации получат Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Львовская области, на которые в целом росписью запланировано 4,9 млрд грн.

Дополнительные дотации на содержание учреждений образования и здравоохранения запланированы в размере 5,9 млрд грн.

В поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения направят 3,74 млрд грн субвенции.

"Больше всего такой субвенции получит Днепропетровская область - 268 млн грн. Вторым по величине расходов является Киев - 233,2 млн грн, третьей Харьковщина - 210,8 млн грн", - добавили в Минфине.

Экономическая правда