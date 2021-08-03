Один из двух поездов Skoda выйдет на маршрут после ремонта до конца года – УЗ

фото: УЗ

В "Укрзализныце" заявляют, что один из двух электропоездов Soda выйдет на маршрут после ремонта до конца года.

Об этом заявил и.о. главы правления УЗ Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

"Ремонт двухэтажных поездов Skoda на предприятии компании - ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" - был начато в феврале 2021 года, и за это время работники завода уже успели выполнить значительный объем технических работ.

Кроме этого, Skoda Transportation Group провела дефектирование и начала ремонт оборудования, работы над которым должны проводиться на заводе производителя", - заявили в УЗ.

"Капитальный ремонт поездов предусматривает ремонт ключевых узлов, агрегатов, практически всех систем и оборудования. Поезда должны выйти после ремонта как новые.

На заводе приняли хороший темп, прогнозируем: уже к концу этого года один из них выйдет на маршрут", - сказал Юрик.

По его словам, специалисты Киевского электровагоноремонтного завода прошли обучение в Чехии по технологии ремонта поездов Skoda.

"Благодаря этому Укрзализныця может отказаться от услуг сторонних организаций по определенным видам работ и, как результат, сэкономить около 10 млн грн", - добавили в компани.

"Менее мелкие работы, например систем кондиционирования, дверей, кресел машинистов, санузлов, будем выполнять собственными силами, благодаря чему сохраним ценный финансовый ресурс. Для этого специалисты нашего завода уже прошли соответствующее теоретическое и практическое обучение", - отметил Юрик.

Напомним:

В апреле УЗ сообщала, что капитальный ремонт двухэтажных поездов Skoda выполняется по графику, первый из двух поездов компания получит до конца этого года.

Поезда Skoda EJ675 приобрели еще перед чемпионатом по футболу Евро-2012. С тех пор их полноценный капитальный ремонт не проводился.

Электропоезда являются двухсистемными (курсируют электрифицированного участка на постоянном и переменном токе), каждый состоит из шести двухэтажных вагонов и имеет 636 мест.

Экономическая правда