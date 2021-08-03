Набовет "Укрнафты" продлил контракт с главой правления до ноября

Олег Гез фото: укрнафта

Наблюдательный совет "Укрнафты" продлил контракт с главой правления Олегом Гезом до ноября этого года.

Об этом пвидомив сам Гез в интервью "Интерфакс-Украина".

"Контракт был продлен отдельно от собрания акционеров - наблюдательным советом до ноябрю 2021 года", - сказал он.

При этом Гез подтвердил свою заинтересованность принять участие в предстоящем конкурсе на указанную должность после его объявления.

По его оценке, менеджмент компании хорошо сработал в 2020 году в условиях обвала цен на энергоресурсы прошлой весной и пандемии COVID-19.

"Мы 2020 год сработали хорошо, удержали добычу. Это было непросто, потому что наши месторождения сильно истощены, падает базовая добыча и нужно принимать все возможные меры для ее содержания", - сказал Гез.

Он также отметил завершение процесса по урегулированию налогового долга и получение "Укрнафтой" по итогам 2020 года чистой прибыли в размере 4,269 млрд грн.

"Мы показали очень серьезный финансовый результат по году. Он положительный и выделяется на фоне других компаний сектора. Да, мы понимаем, что он, в том числе, сложился за счет реализации соглашения по газу в рамках процесса по урегулированию налогового долга.

Но, тем не менее, мы наконец смогли эту историю с налоговым долгом раскрутить и закрыть. Я считаю это большим достижением компании и ее менеджмента", - добавил Гез.

Напомним:

В мае 2020 года набсовет "Укрнафты" прекратил проведение конкурса по поиску кандидатов на должность главы правления в связи с "изменением текущей экономической ситуации".

Также набсовет в связи с прекращением проведения конкурса выбрал в.и.о. главы Олега Геза.

Акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 прекратили полномочия председателя правления Марка Роллинса и выбрали исполняющим этих обязанностей Олега Геза, который с октября 2017 занимал должность исполнительного вице-президента компании по сбыту.

31 июля 2020 года набсовет "Укрнафты" заключил контракт с новым председателем правления Олегом Гезом, который исполнял обязанности председателя с апреля 2019-го года.

Менеджмент "Укрнафты" с 2003 года контролируется группой "Приват", которой принадлежит 43% акций компании. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты".