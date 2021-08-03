FlixBus открыл еще один международный маршрут из Украины

фото: flixbus

Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus открывает новую международную линию из Украины - из Харькова в Варшаву.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что полный маршрут линии: Харьков - Полтава - Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ровно - Луцк - Люблин - Варшава.

"Линия будет отправляться 2 раза в неделю: в понедельник и пятницу из Харькова с отправлением в 22:25, и в среду и воскресенье из Варшавы в 07:45. Первый рейс запланирован на 7 августа из Киева в направлении Варшавы", - добавили в FlixBus.

При этом, из Харькова и Полтавы автобусы FlixBus поедут впервые.

"Таким образом, европейский оператор перевозок нарастил свое присутствие в 24 городах Украины, на 9 маршрутах с брендированными автобусами", - резюмировали в компании.

Международные линии FlixBus в Украине:

N3221 Харьков-Варшава

N3222 Киев-Варшава-Познань

N3270 Киев-Львов-Прага-Плзень

3285 Львов-Будапешт

3231 Львов-Вроцлав

3241 Черновцы-Варшава

3232 Черновцы-Вроцлав

N3277 Одесса-Прага-Плзень

Линия FlixBus в пределах Украины:

N3310 Затока-Ясиня.

Напомним:

Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus объявил о запуске трех международных линий из Украины, начиная с 20 июля: Киев-Прага-Плзень, Львов-Вроцлав и Львов-Будапешт.

Экономическая правда