FlixBus открыл еще один международный маршрут из Украины
Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus открывает новую международную линию из Украины - из Харькова в Варшаву.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что полный маршрут линии: Харьков - Полтава - Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ровно - Луцк - Люблин - Варшава.
"Линия будет отправляться 2 раза в неделю: в понедельник и пятницу из Харькова с отправлением в 22:25, и в среду и воскресенье из Варшавы в 07:45. Первый рейс запланирован на 7 августа из Киева в направлении Варшавы", - добавили в FlixBus.
При этом, из Харькова и Полтавы автобусы FlixBus поедут впервые.
"Таким образом, европейский оператор перевозок нарастил свое присутствие в 24 городах Украины, на 9 маршрутах с брендированными автобусами", - резюмировали в компании.
Международные линии FlixBus в Украине:
- N3221 Харьков-Варшава
- N3222 Киев-Варшава-Познань
- N3270 Киев-Львов-Прага-Плзень
- 3285 Львов-Будапешт
- 3231 Львов-Вроцлав
- 3241 Черновцы-Варшава
- 3232 Черновцы-Вроцлав
- N3277 Одесса-Прага-Плзень
Линия FlixBus в пределах Украины:
- N3310 Затока-Ясиня.
Напомним:
Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus объявил о запуске трех международных линий из Украины, начиная с 20 июля: Киев-Прага-Плзень, Львов-Вроцлав и Львов-Будапешт.
Экономическая правда
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