FlixBus открыл три новых международных маршрута из Украины

фото: flixbus

Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus объявил о запуске трех международных линий из Украины, начиная с 20 июля: Киев-Прага-Плзень, Львов-Вроцлав и Львов-Будапешт.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что до 8 июля включительно на эти линии действует распродажа - билеты от 149 грн.

Полные маршруты новых линий:

N3270: Киев - Житомир - Ровно - Львов - Краков - Катовице - Острава - Оломоуц - Брно - Прага - Плзень.

3231: Львов - Краков - Катовице - Ополе - Вроцлав.

3285: Львов - Мукачево - Ужгород - Ньиредьхаза - Будапешт.

"За линиями закреплены фирменные зеленые автобусы FlixBus, каждый из которых отвечает высоким стандартам компании по комфорта: удобные сиденья с расширенным местом для ног, электрические розетки, бесплатный Wi-Fi, туалет в салоне, кондиционер и регулярная дезинфекция салона.

На всех трех линиях объявлена ​​акция: три дня - 6, 7 и 8 июля - билеты можно купить от 149 грн. Распродажа действует на поездки от 20 июля до 9 августа 2021 года, а количество акционных билетов ограничено", - заявили в пресс-службе.

"Компания также объявила приобретения городом Льва статуса транспортного хаба FlixBus - так оператор перевозок называет города, через которые проходит максимальное количество автобусных линий и которые являются удобными транспортными узлами для пассажиров.

Через Львов проложены уже 7 брендированных линий FlixBus", - добавили в FlixBus.

Напомним:

Ранее оператор автобусных перевозок FlixBus открыл продажи на своей первой зеленой внутренней линии по Украине, автобусы которой имеют фирменное брендирование и полные стандарты FlixBus.

Экономическая правда