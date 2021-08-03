Зеленский подписал "банковский" закон, необходимый для сотрудничества с МВФ

фото: пресслужба офісу президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон по совершенствованию организации корпоративного управления в банках, он является важным для сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Документ поможет повысить качество работы банков в Украине, будет способствовать стабильности банковского сектора и усилит защиту прав вкладчиков и других кредиторов", - пишут в ОП.

Закон адаптирует украинское банковское законодательство к правовым нормам Европейского Союза. В частности, он укрепляет корпоративное управление в банках путем повышения ответственности совета и правления финучреждения за принятые решения. Расширяются полномочия Национального банка в области надзора.

Рада этим законом увеличила перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции совета банка. В то же время парламент установил требования к членам совета и правления банка по их коллективной пригодности.

Документ также внедряет трехуровневую систему внутреннего контроля банка, которая должна быть интегрирована в систему корпоративного управления, прописывает новую структуру капитала банка. Кроме того - требования к формированию буферов капитала. Устанавливаются требования по достаточности внутреннего капитала и ликвидности банка с учетом возможных рисков.

Также изменения касаются положения по осуществлению консолидированного надзора за банковскими группами, согласования приобретения или увеличения существенного участия в банках; ужесточаются требования по лицензированию банков и акционеров.

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Напоминаем:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4367 об усовершенствовании вопросам организации корпоративного управления в банках, принятие которого является важным условием в рамках программы финансирования stand-by МВФ.

Экономическая правда