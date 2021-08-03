Маск хочет построить спутниковую станцию, чтобы покрыть Великобританию интернетом – медиа

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Проект Starlink Илона Маска получил лицензию на строительство наземной спутниковой станции на острове Мэн, что обеспечит полное интернет-покрытие по всей Великобритании.

Об этом сообщает Business Insider.

Starlink, который входит в состав компании SpaceX, подал заявку в регуляторный орган связи на острове Мэн для улучшения широкополосного покрытия сельских районов на севере Британии.

Starlink уже установила спутниковые базы в Бакингемшире и Корнуолле. Ожидается, что три наземные станции и сеть спутников на орбите обеспечат полное широкополосное покрытие на всей территории Британии.

Напоминаем:

Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 года компания запустила в космос тестовые прототипы.

По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.

Спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска может появиться в Украине в следующем году, технология доступна для предзаказа.