Спутниковый интернет Маска может вскоре появиться в Украине

Спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска может появиться в Украине в следующем году, технология доступна к предзаказу.

Об этом сообщает The Village со ссылкой на сайт Starlink.

На сайте Starlink доступен к предзаказу за 99 долларов. Для этого нужно ввести адрес и внести оплату с помощью банковской карты.

Отмечается, что расширить покрытие планируется в 2022 году. Также на сайте указано, что не все предзаказы гарантированно получат услугу.

"На данный момент Starlink доступен ограниченному количеству пользователей в зоне покрытия", а потому услуга будет предоставляться в порядке очереди.

Напомним:

Услуги спутникового интернета Starlink от SpaceX Илона Маска открылись к предзаказу, пока только в трех странах - Великобритании, США и Канаде.

Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 году компания запустила в космос тестовые прототипы.

По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.

SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink. Стоимость услуги - 99 долларов, еще 499 долларов стоит необходимое оборудование.

Экономическая правда