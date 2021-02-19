Спутниковый интернет Маска может вскоре появиться в Украине
Спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска может появиться в Украине в следующем году, технология доступна к предзаказу.
Об этом сообщает The Village со ссылкой на сайт Starlink.
На сайте Starlink доступен к предзаказу за 99 долларов. Для этого нужно ввести адрес и внести оплату с помощью банковской карты.
Отмечается, что расширить покрытие планируется в 2022 году. Также на сайте указано, что не все предзаказы гарантированно получат услугу.
"На данный момент Starlink доступен ограниченному количеству пользователей в зоне покрытия", а потому услуга будет предоставляться в порядке очереди.
Напомним:
Услуги спутникового интернета Starlink от SpaceX Илона Маска открылись к предзаказу, пока только в трех странах - Великобритании, США и Канаде.
Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 году компания запустила в космос тестовые прототипы.
По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.
SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink. Стоимость услуги - 99 долларов, еще 499 долларов стоит необходимое оборудование.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua