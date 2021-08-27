Всемирный банк отложил до января возвращение сотрудников в офисы

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Всемирный банк решил отложить до января возвращение сотрудников в офисы - планируется, что с 3 января 2022 года офисы начнут заполняться на 50%.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний лист организации.

Как пишет агентство, такое решение было принято на фоне роста количества заболеваний коронавирусом в США.

"Мы верим, что это решение принято в интересах здоровья и безопасности сообщества Всемирного банка и обеспечивает баланс возможных последствий для наших клиентов", - говорится в заявлении банка.

Ранее Всемирный банк планировал начать возвращать своих сотрудников в офисы 7 сентября этого года.

Напомним:

Один из ведущих мировых инвестбанков Goldman Sachs объявил, что с 7 сентября в его здание в США будут допускаться только сотрудники и клиенты, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Экономическая правда