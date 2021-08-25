В здания Goldman Sachs в США смогут попасть только вакцинированные сотрудники и клиенты

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Один из ведущих мировых инвестбанков Goldman Sachs объявил, что с 7 сентября в его здание в США будут допускаться только сотрудники и клиенты, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Об этом пишет ВВС.

Кроме этого, банк введет обязательное тестирование для сотрудников раз в неделю.

Ожидается, что сотрудники, которые не полностью вакцинированы, будудть работать из дома.

Представитель банка добавил, что со среды также потребуются маски для лица - независимо от статуса вакцинации - во всех местах общего пользования зданий: вестибюли, лифты, коридоры, туалеты и кафе, за исключением тех, кто сидит, чтобы есть и пить.

Goldman Sachs стал первым банком Уолл-стрит, который выдвигает требование вакцинации не только для сотрудников, но и для клиентов.

Объявление появилось после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) полностью одобрило вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech.

Экономическая правда